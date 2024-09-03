الأونروا : تدعو إلى الحماية الفورية للمدنيين في الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة -

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى الحماية الفورية للمدنيين في جميع أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك المناطق الشمالية ومدينة جنين.

وذكرت الوكالة الأممية، في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، أنه منذ أكثر من ستة أيام تشهد مدينة جنين أعمال عنف وتدمير أسفرت عن خسائر في الأرواح وكذلك إصابات بين المدنيين فضلا عن الأضرار الجسيمة في البنية التحتية.

وأشارت إلى أنه على مدار أكثر من 150 ساعة يتعرض المواطنون الفلسطينيون في جنين لعملية عسكرية إسرائيلية موسعة واشتباكات مسلحة واستخدام المتفجرات.

وأضافت الأونروا أن وصول الغذاء والمياه والأدوية للسكان محدود، مؤكدة أنها تعمل مع الشركاء الإنسانيين والمحليين لتقديم المساعدات المطلوبة بشكل عاجل.

ودعت الوكالة الأممية إلى الحماية الفورية للمدنيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، وحثت الجيش الإسرائيلي على الحفاظ على حماية المدنيين وتوفير وصول المساعدات.