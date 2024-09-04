روسيا والأردن يناقشان إلغاء نظام التأشيرات للسياح

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "إزفيستيا" نقلا عن السفارة الروسية لدى الأردن بأن موسكو وعمّان تدرسان إلغاء تأشيرة الدخول في كلا البلدين مشيرة إلى أن الاتفاق حاليا في مراحله النهائية.

وقال مصدر بالسفارة في تصريح للصحيفة: "يجري حاليا العمل على إبرام اتفاقية روسية أردنية بشأن إلغاء نظام التأشيرات للسياح في كلا البلدين.. الاتفاق في مراحله النهائية، ونتوقع أن تتمكن موسكو وعمّان قريبا من الإعلان رسميا عن هذا الحدث المهم في علاقاتنا الثنائية".

وأضاف: "من المقرر استئناف الرحلات المباشرة في أكتوبر من قبل شركة الطيران الملكية الأردنية على خط عمان - موسكو".

واختتم المصدر: "هذا بلا شك سيحفز التدفق السياحي ويجعل المملكة الأردنية الهاشمية أقرب إلى مواطنينا".

وفي وقت سابق أعلن رئيس الدائرة القنصلية لدى وزارة الخارجية الروسية أليكسي كليموف عن مباحثات بين روسيا وتسع دول إضافية حول إلغاء تأشيرات السفر المتبادل، مشيرا إلى إلغاء التأشيرة مع 65 دولة.

وتعمل الحكومة الروسية منذ سنوات على تحفيز السياحة الأجنبية إلى روسيا من خلال خطوات عديدة، أبرزها الفيزا الإلكترونية، وأظهرت بيانات حديثة زيادة تدفق السياح الأجانب إلى روسيا في صيف العام الجاري بمقدر 2.5 - 3 مرات مقارنة بصيف العام الماضي.