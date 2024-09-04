الاحتلال يعتقل طفلين ويقتحم عدة مناطق في بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - مع مطلع فجر اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قامت قوات الاحتلال باعتقال محمود علي يوسف الكوبر (15 عاما)، وقصي بسام عمران صلاح (15 عاما) بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

الاحتلال يقتحم مخيم العزة شمال بيت لحم



في نفس السياق، قال مصدر محلي، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العزة شمال بيت لحم، وشرع الجنود بدهم منازل وتفتيشها تعود لمواطنين من عائلات قراقع، وابو طربوش، وزبون، وعدوين.

كما اندلعت مواجهات اثر اقتحام المخيم، واطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت.

الاحتلال يقتحم غرب بيت لحم



كما اقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية فجر اليوم، قرية حوسان غرب بيت لحم.

وافاد مصدر محلي لمراسل وفا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين تركزت في منطقتي الجبل والحارة التحتا، وفتشتها .

واضاف المصدر ان قوات الاحتلال اغلقت الشارع الرئيس الممتد في مناطق الشرفا، والمطينة، والمشاهد.