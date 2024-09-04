ما شروط وطرق التقديم لبرنامج دبلوم علم البيانات 2024؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

كشفت جامعة حلوان تفاصيل برنامج دبلوم علم البيانات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، والذي أنشئ عام 2021. وهو دبلوم أكاديمي في مجال هندسة البرمجيات، ويمنح درجة الدبلوم في هندسة البرمجيات، ويتبع علميًا قسم نظم المعلومات بالكلية.

وتتمثل أهمية البرنامج في أن مجال علم البيانات مطلوب بشدة بسبب أهميته وتأثيره الكبير على مجالات أخرى مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. كما أن مجال علم البيانات يساعد في تحليل البيانات وتطبيق أبحاث مهنية مبنية على أسس علمية بإمكانها تطوير حياة الناس بشكل فعال.

شروط القبول هي أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة، أو نظم المعلومات الإدارية، أو نظم معلومات الأعمال من جامعة أو كلية أو معهد معتمد من المجلس الأعلى للجامعات أو وزارة التعليم العالي، أو أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الحاسبات والمعلومات بتقدير مقبول.

وتكون مدة الدراسة من سنة إلى سنتين بحد أقصى، وتتضمن متطلبات الدراسة 12 ساعة معتمدة لمقررات إجبارية (4 مقررات)، و15 ساعة معتمدة لمقررات اختيارية (5 مقررات)، و6 ساعات معتمدة لمشروع تطبيقي إجباري، ليكون إجمالي 33 ساعة معتمدة بحد أدنى بمعدل تراكمي 2 (أي من 65% إلى أقل من 70%).