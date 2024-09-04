ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في بنجلاديش إلى 67 شخصًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت الخليج 365 الشرقية من بنجلاديش إلى 67 شخًصا، بينهم نساء واطفال.

وذكرت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة في بنجلاديش، أن أكثر من 600 ألف شخص حوصروا في مناطقهم بسبب الفيضانات، التي ألحقت الأضرار بأكثر من 5 ملايين شخص, مشيرة إلى أن الخليج 365 المتضررة من الفيضانات فتحت 3615 نقطة إيواء لضحايا الكارثة، وأن 472 فرقة طبية تقدم المساعدة اللازمة.

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