مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يحذر من استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية لتكتيكات حربية قاتلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية لتكتيكات حربية قاتلة بما فيها الغارات الجوية في الضفة الغربية مما يؤدي إلى مقتل وإصابة وتهجير الناس أو حرمانهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأوضح المكتب أن العمليات استؤنفت الآن في طولكرم، بينما تستمر في جنين، مضيفا أن الأمم المتحدة سجلت أكثر من عشرين حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك أطفال.

وأفاد المكتب بأنه حشد منظمات من الأمم المتحدة وخارجها لتقييم الأضرار والاحتياجات الإنسانية على الأرض، مضيفا أنه من خلال زيارة إلى طولكرم يوم السبت تم تأكيد نزوح 120 شخصا، بمن فيهم أكثر من 40 طفلا، دُمِرت منازلهم.

وأشار إلى أنه خلال فترة التقييم، عانى 13,000 شخص في مخيم نور شمس للاجئين من انقطاع المياه، بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة المياه، ولوحظ فيضان مياه الصرف الصحي. وأضاف أن الفرق الأممية لاحظت أن السكان أصيبوا بصدمة نفسية ويحتاجون إلى الدعم النفسي والاجتماعي، مؤكدا أنه أطلق استجابة إنسانية للاحتياجات المحددة.

ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية النظر إلى أنه كان من المقرر يوم أمس الثلاثاء قيام عدة منظمات حشدها المكتب بإجراء تقييم في جنين، لكن قوات الاحتلال رفضت السماح لها بالدخول.

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