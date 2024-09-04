الكرملين: روسيا مستمرة في التواصل مع إسرائيل بشأن قضية الرهائن في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تواصل اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي بشأن قضية إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.



وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي ردًا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل قد لجأت إلى روسيا للمساعدة في تحرير الرهائن الذين ما زالوا في قطاع غزة: “نواصل اتصالاتنا مع الجانب الإسرائيلي”.

وأدت الحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 40,819 شخصًا في غزة معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.

كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".