استمرار العمل في مهمة القمر الروسية لونا-26

ياسر رشاد - القاهرة - قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف إن العمل في مهمة القمر الروسية لونا-26 مستمر وفقًا للجدول الزمني، الذي ينص على إطلاق المركبة الفضائية في عام 2027.

وأوضح مانتوروف خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "تاس"، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن الإدارة العليا لشركة الفضاء الروسية المملوكة للدولة روسكوسموس ألمحت في وقت سابق إلى إمكانية الإطلاق في عام 2026.

وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي:"الأعمال تسير حاليا وفقا للجدول الزمني، مع الأخذ في الاعتبار السيناريو الأساسي لإطلاق المركبة الفضائية الجديدة في عام 2027، ولكن قالت الإدارة العليا لشركة روسكوسموس في وقت سابق إن الجهود ستبذل لإعادة جدولة الإطلاق إلى عام 2026 إذا كان ذلك ممكنا".



مهمة القمر لونا 26 إرسال مركبة فضائية لإجراء أبحاث عن بعد على القمر الطبيعي للأرض

وتتضمن مهمة القمر لونا 26 إرسال مركبة فضائية لإجراء أبحاث عن بعد على القمر الطبيعي للأرض، وستقوم المركبة الفضائية برسم خريطة لتوزيع المعادن على سطح القمر وتخصيص المياه المتجمدة في تربته وتنفيذ مهام علمية أخرى.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي (EEF) يقام في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر 2024.

والموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي في عام 2024 هو "الشرق الأقصى 2030...الجمع بين نقاط القوة لخلق إمكانات جديدة".

وتنقسم أنشطة أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024 إلى سبع مجموعات مواضيعية: "ملامح جديدة للتعاون الدولي"، "التقنيات لضمان الاستقلال"، "النظام المالي للقيم"، "الشرق الأقصى الروسي"، "الناس والتعليم والوطنية"، "النقل والخدمات اللوجستية: طرق جديدة"، و"الخطط الرئيسية: من الهندسة المعمارية إلى الاقتصاد" وتعمل مؤسسة روسكونجرس كمنظم للمنتدى منذ عام 2016.