بابا الفاتيكان يدعو لتعزيز الحوار ببن الأديان لمواجهة التطرف والتعصب

ياسر رشاد - القاهرة - دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، من إندونيسيا إلى تعزيز الحوار بين الأديان من أجل مواجهة التطرف والتعصب، في مستهل جولة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بدأها من الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وأضاف البابا، في خطاب ألقاه بعد اجتماعه بالرئيس جوكو ويدودو، إنّ الحوار بين الأديان لا غنى عنه لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مواجهة التطرف والتعصب.

ووصل البابا فرنسيس، الاثنين، العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في المحطة الأولى من رحلته إلى آسيا وأوقيانوسيا.

وأشار البابا فرنسيس للصحفيين المرافقين، بعد هبوط الطائرة في جاكرتا: "أشكركم لمرافقتكم في هذه الرحلة.. أعتقد أنها أطول رحلة قمت بها".

ويعتبر تغير المناخ على رأس جدول أعمال بابا الفاتيكان، الذى بدأ أطول زيارة له خارج البلاد.