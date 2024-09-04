أوكرانيا: روسيا شنت هجوما صاروخيا وطائرات مسيرة على كييف ولفيف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا شنت هجومًا صاروخيًا على العاصمة الأوكرانية كييف، وآخر بطائرات مسيّرة على مدينة لفيف في غرب البلاد.

وقال مسؤولون بالجيش الأوكراني، في تصريحات، اليوم الأربعاء، إن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية عملت على صد تلك الهجمات على المدينتين.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، عبر تطبيق "تليجرام"، أن كل أنحاء أوكرانيا في حالة تأهب للغارات الجوية الروسية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أمس الثلاثاء، مقتل 41 مدنيًا على الأقل، وإصابة أكثر من 180 آخرين في هجوم صاروخي شنته القوات الروسية على مدينة بولتافا شمال شرق البلاد، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 27 من أصل 35 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا خلال هجوم الليلة قبل الماضية.

كما شنت روسيا خلال الفترة الماضية، هجمات ليلية على أهداف أوكرانية، فيما تعلن سلطات كييف أنها تتصدى لها في كل مرة.