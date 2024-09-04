ياسر رشاد - القاهرة - قال رينات كارشا، خبير الطاقة النووية وعضو الهيئة التشريعية لمنطقة زابوروجي، إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، خلال زيارته لمحطة زابوروجي للطاقة النووية، سيحظى بفرصة ليرى بنفسه أن روسيا تتخذ جميع التدابير لضمان سلامة المنشأة.

وقال كارشا في تصريحه لوكالة الأنباء الروسية "تاس":"سوف يرى جروسي مرة أخرى بنفسه أنه حتى في خضم العمليات العسكرية المكثفة التي نواجهها اليوم، يتم بذل كل ما هو ممكن لضمان السلامة النووية، ومع ذلك، فإن السؤال اليوم ليس كيف يتم ضمان سلامة الطاقة النووية، بل من هو المصدر الرئيسي للخطر النووي، لأن نظام كييف هو المصدر الرئيسي للخطر النووي، وجروسي لن يعترف بذلك أبدًا".

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي محطة زابرويزهيا ل الطاقة النووية ومدينة إينيرجودار التابعة لها اليوم، وستكون هذه زيارته الخامسة منذ سبتمبر 2022، عندما أقامت الوكالة وجودها الدائم في الموقع.

هجمات أوكرانية على المنشأة النووية



كانت زيارة جروسي السابقة لمحطة زابوروجي النووية في فبراير 2024، ومنذ ذلك الحين أصبحت الهجمات الأوكرانية على المنشأة النووية وشركة إينيرجودار منتظمة، وأصيب تسعة موظفين في ضربة أوكرانية في أوائل يوليو، وفي 11 أغسطس، وجهت طائرات بدون طيار أوكرانية ضربتين مباشرتين على أحد برجي التبريد في محطة زابوروجي للطاقة النووية، مما أدى إلى اندلاع حريق.