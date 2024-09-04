الكرملين: مذكرة الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية لن تحد تواصل بوتين دولياً

ياسر رشاد - القاهرة - بوتين.. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية إن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لن تكون قادرة على تقييد اتصالات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الدول المهتمة.

ووفق لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، قال بيسكوف:" إن هذه القصة برمتها مع المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن ولن تكون قيداً في تطوير علاقات روسيا مع الدول الشريكة المهتمة بتطوير العلاقات الثنائية وتغطية الاتصالات الدولية".

وأضاف أن "الأغلبية العالمية لديها رؤية أوسع بكثير لآفاق التعاون الدولي مقارنة بالمحكمة الجنائية الدولية".

الأغلبية العالمية تهتم بروسيا عكس المحكمة الجنائية الدولية

وبحسب بيسكوف، فإن السلطات ترى "اهتماما كبيرا بالبلاد (روسيا) من جانب الأغلبية العالمية"، وختم بالقول: "ونحن أيضا مهتمون".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مذكرة اعتقال منذ حوالي 18 شهرا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ناجمة عن غزو أوكرانيا.

ورغم من مذكرة الاعتقال إلا أن بوتين كان مؤخرا في زيارة لمنغوليا وهي أحد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية والتي تلتزم باحتجاز الصادر ضدهم مذكرة اعتقال ولكنها لم تفعل ذلك مع بوتين.