فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات مسيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأربعاء، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات مسيرة، وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء ميناء حيفا بأراضينا المحتلة (إسرائيل) بواسطة الطيران المسيّر".



وأضافت أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردًا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".

كانت الفصائل المسلحة في العراق قد أعلنت في وقت سابق استئناف استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، الذي خلّف عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوف الأميركيين في كانون الثاني/يناير الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر نحو 250 آخرين.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي أودت بحياة أكثر من 40 ألف فلسطيني، على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مُشدِّدًا على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين" التي أقرها مجلس الأمن الدولي.