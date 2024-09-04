خطة تعاون جديدة .. ارتفاع تجارة روسيا مع دول الآسيان 14.5%

ياسر رشاد - القاهرة - روسيا .. قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرجي كاتيرين في المنتدى الاقتصادي الشرقي (EEF) إن العلاقات التجارية بين روسيا وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تتطور بشكل ديناميكي، حيث نمت التجارة بنسبة 14.5٪ في العام الماضي.

وقال كاترين خلال جلسة الحوار التجاري بين روسيا وآسيان في إطار منتدى التعاون الاقتصادي الشرقي: "لقد تطورت تجارتنا بشكل جيد للغاية، وبطريقة ديناميكية في الآونة الأخيرة، حيث نمت تجارتنا بنسبة 14.5% في العام الماضي، ولكن إذا نظرنا إلى الرقم النهائي، فإنه لا يزال متواضعا للغاية مقارنة بشركاء آخرين في رابطة دول جنوب شرق آسيا".

موسكو وشركاؤها برابطة آسيان يعتزمون صياغة خطة تعاون جديدة



وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية سيرجي كاتيرين في المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن موسكو وشركاءها في رابطة دول جنوب شرق آسيا يعتزمون صياغة خطة تعاون جديدة قريبا، لتحل محل النسخة السابقة للفترة 2021-2025.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي (EEF) يقام في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر 2024، والموضوع الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي في عام 2024 هو "الشرق الأقصى 2030...الجمع بين نقاط القوة لخلق إمكانات جديدة".

وتنقسم أنشطة أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي 2024 إلى سبع مجموعات مواضيعية: "ملامح جديدة للتعاون الدولي"، "التقنيات لضمان الاستقلال"، "النظام المالي للقيم"، "الشرق الأقصى الروسي"، "الناس والتعليم والوطنية"، "النقل والخدمات اللوجستية: طرق جديدة"، و"الخطط الرئيسية: من الهندسة المعمارية إلى الاقتصاد". تعمل مؤسسة روسكونجرس كمنظم للمنتدى منذ عام 2016.