ضاهر التقى جعجع: خشبة الخلاص تبدأ بانتخاب الرئيس

بحث النائب ميشال ضاهر، مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الشؤون السياسية العامة في البلاد وخاصة التشاور بشأن المبادرات والمخارج للوصول الى حلول للأزمة السياسية والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.

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