"حراك المتعاقدين" طالب الحكومة تأمين تغطية مالية سريعة لرسوم تسجيل طلاب التعليم الرسمي

طالب "حراك المتعاقدين" في بيان، لمنسقه حمزة منصور بـ"مبادرة مسؤولة سريعة لوزير التربية بإعفاء طلاب التعليم الرسمي من رسم التسجيل ومساهمات لجان الأهل، لأن عدم التسرع من شأنه منع أهالي الطلاب وتوقفهم عن تسجيل أولادهم، الأمر الذي يمنع ويعرقل الدراسات والحاجات التي تنظم سير عمل المؤسسات التعليمية". ودعا الحراك الحكومة إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه الطلاب والمعلمين وتأمين تغطية مالية سريعة لرسوم تسجيل الطلاب وبدل انتاجية للمعلمين تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة".

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