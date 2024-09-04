العبسي واصل زيارته الراعوية لأبرشيّة الأردن مشددا على مبادئ تربيّة الإنسان على القيم الإنجيليّة والوطنيّة

يواصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي زيارته القانونية الراعوية لأبرشيّة الأردن، والتقى في هذا السياق بحضور أعضاء السينودس الدائم والمدبّر الأبرشيّ الأرشمندريت بولس نزها الهيئات المختلفة في الأبرشيّة من الهيئات التعليميّة والإدرايّة في مدارس كنيسة الروم الملكيّين الكاثوليك في الاردن.

وشدّد العبسي في كلمة القاها للمناسبة على "المبادئ التي تقوم عليها رسالة مدارس كنيستنا في سائر البلاد وهي تربيّة الإنسان على القيم الإنجيليّة والوطنيّة وفتح الأبواب أمام الجميع من مختلف الأديان والطوائف، وتأمين التعليم للجميع على رغم أي تحدًّ مادّي أو معنويّ".

كذلك التقى العبسي واعضاء السينودوس والمدبر البطريركي أعضاء المحاكم في الأبرشيّة، المحامين المرافعين في المحاكم الكنسيّة، النوّاب في الاردن، لجنة الحوار والمتابعة، وفد من جمعيّة كاريتاس، وزاروا مكتب البعثة الهنغاريّة الإنسانيّة في عمّان.

واستمع غبطته من المشاركين في الاجتماعات إلى تطلّعاتهم ورؤياهم للمستقبل من أجل الاستمرار والنهوض بالأبرشيّة الأردنيّة.