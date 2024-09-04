وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الحرب على قطاع غزة الى 40861 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ نحو 11 شهرا، بلغت 40861 قتيلا على الأقل.

واكدت الوزارة في بيان إنها أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية "42 شهيدا و107 إصابات" وصلوا إلى المستشفيات، لافتة الى أن عدد الجرحى الإجمالي ارتفع إلى 94398 منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.