افادت وكالة "رويترز" بأن النيابة العامة في تونس أمرت بسجن العياشي زمال المرشح للانتخابات الرئاسية لمحاكمته غدا بتهمة تزوير التزكيات الخاصة بترشحه.
وقبل يومين، أعلن عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال إن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر الاثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
ونقلت رويترز عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد قوله إن الشرطة اعتقلت زمال من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التونسية تودع المرشح الرئاسي العياشي زمال السجن لمحاكمته غدا بتهمة تزوير التزكيات الخاصة بترشحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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