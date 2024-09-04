شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر فانواتو بالمحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر فانواتو، الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي في بيان، بأن الزلزال وقع على بعد 214 كيلومترًا جنوب بلدة إيسانجيل، وعلى عمق 109.4 كيلومترات، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتقع جزيرة فانواتو جنوب المحيط الهادئ، على "حزام النار في المحيط الهادئ"، إذ تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي.