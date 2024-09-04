شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر 1.7 مليون شخص.. الإعصار "ياجي" يودي بحياة 16 في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الفيضانات والانهيارات الأرضية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث والشرطة الفلبينية اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار ياجي بلغت 16 ضحية، في حين جرى الإبلاغ عن فقدان 21 شخصا.وأضافت الوكالة أن 15 شخصا أصيبوا ،و تضرر 1.7 مليون شخص من الطقس السيء في 26 إقليما والعاصمة مترو مانيلا منذ مطلع الأسبوع.وأوضحت الوكالة أن من بين المتضررين، 106 آلاف و834 شخصا نزحوا بسبب الفيضانات التي وصلت لمستوى الصدر في بعض المناطق.وقالت الشرطة إن تسع حالات وفاة نجمت عن الفيضانات الغامرة والانهيارات الأرضية في إقليم ريزال، شرق مانيلا، وغرق خمس ضحايا أخرون في الفيضانات، في حين توفى آخر بسبب تعرضه للصعق الكهربائي في مدينتي سيبو وناجا وإقليمي نيجروس اوشييدينتال ونورثن سامار.وقال مركز التحذير المشترك من الأعاصير إن ياجي ازدادت قوته ليتحول إلى إعصار، وكان يحمل رياحا تسير بسرعة 130 كيلومترا في الساعة و زوابع بسرعة 157 كيلومترا في الساعة.وخرج الاعصار من الفلبين، ومن المتوقع أن يؤثر على هونج كونج قبل أن يصل جنوب الصين خلال نهاية الأسبوع، حسبما قاله مكتب الأرصاد الفلبيني، ومن المتوقع أن يتوجه الاعصار نحو شمال فيتنام، ويؤدي لهطول أمطار فوق مناطق بشمال وشمال شرق تايلاند.