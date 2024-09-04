"أ ف ب": مقتل ضابطين وإصابة أربعة جنود في تفجير مركبة عسكرية في شمال العراق

أفاد مسؤول في الجيش العراقي في محافظة كركوك بشمال العراق لوكالة "فرانس برس"، عن "مقتل ضابطين وأُصابة أربعة جنود الأربعاء في تفجير مركبتهم العسكرية في محافظة كركوك العراقية التي تشهد بشكل متقطع هجمات جهادية".

وبحسب الوكالة، لم تتبنّ أي جهة على الفور الهجوم الذي وقع قرب قضاء الدبس الواقع إلى شمال غرب مدينة كركوك وإلى جنوب شرق مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي.

ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوع على عملية واسعة النطاق نفذتها قوات الأمن العراقية مع الجيش الأميركي ضد جهاديين في غرب العراق.