"يديعوت أحرنوت": الشرطة الإسرائيلية تخلّص وزير التعليم من أيدي متظاهرين اقتحموا مدرسة بمستوطنة كفار مناحيم

تمكنت الشرطة الإسرائيلية، "من تخليص وزير التعليم يوآف كيش من متظاهرين يرتدي بعضهم قمصانا عليها عبارات انتخابات الآن بعد اقتحامهم مدرسة خلال تواجده فيها، مطالبين بصفقة لإعادة الأسرى من غزة".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه "تم توثيق تخليص وزير التعليم يوآف كيش، اليوم، من مواجهة مع متظاهرين بعد جولة في المدرسة الابتدائية في مستوطنة كفار مناحيم (وسط)".

وأوضحت أن "عشرات المتظاهرين الذين يرتدي بعضهم قمصانا عليها عبارة انتخابات الآن، انتظروا الوزير وحاصروا المدرسة قبل وصوله ورددوا بمكبرات الصوت أسماء الأسرى الذين ما زالوا بقطاع غزة".

وبحسب الصحيفة، هتف المتظاهرون بين شعارات أخرى: "لماذا ما زالوا (الأسرى) في غزة؟".

ومنذ الأحد، تصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل عقب إعلان الجيش إعادة 6 جثث من نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة لأسرى قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أسماء 3 منهم على الأقل وردت ضمن صفقة كان يجرى الإعداد لها قبل شهرين، قبل أن يضيف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو شروطا جديدة أعاقت تنفيذها.