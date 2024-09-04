تخريج الدفعة الـ38 من الدورات التدريبية لعناصر الفصائل الاقليمية في وحدة الدرك بثكنة وسام عيد

أقيم في ثكنة الرائد الشهيد وسام عيد - عرمون، حفل تخريج للدفعة الـ38 من الدورة التدريبيّة بعنوان "تدريب مستمرّ لعناصر الفصائل الإقليميّة في وحدة الدرك الإقليمي"، التي أقيمت في المعهد بين 5 و30 من الشهر الماضي، وذلك ضمن إطار التعاون بين مكتب "مكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون" في السّفارة الأميركيّة في بيروت (INL) والمديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، وفي إطار برنامج الشرطة الموسّع (EP2).
وشارك في الاحتفال قائد معهد قوى الأمن الدّاخلي بالوكالة العميد بلال الحجّار، القائمة بالأعمال في السّفارة الأميركيّة أماندا بيلز ، على رأس وفد من الـ (INL) وعدد من الضبّاط المعنيّين، والرتباء والعناصر الخرّيجين.
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