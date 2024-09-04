الجيش: توقيف مواطنَين في بلدة حورتعلا - البقاع لارتكابهما جرائم مختلفة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 4 / 9 / 2024، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة حورتعلا – البقاع المواطن (ع.م.) لإقدامه على الاتجار بالمخدرات وإطلاق النار، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة الحربية والذخائر. كما أوقفت المواطن (ح.م.) لإقدامه على الاتجار بالمخدرات وسرقة السيارات".
وأكدت أن "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
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