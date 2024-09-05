بوتين: ضرب محطات الطاقة النووية إرهاب خطير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الضربات التي تستهدف محطات الطاقة النووية تُعد "عملًا إرهابيًا خطيرًا للغاية"، مشيرًا إلى خطورة مثل هذه الهجمات على الأمن الدولي.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي اليوم، أشار بوتين إلى إمكانية أن تلعب الصين والبرازيل والهند دور الوسيط في محادثات السلام بين موسكو وكييف، معربًا عن أن روسيا لم ترفض أبدًا الحوار مع أوكرانيا. وقال: "نحن مستعدون للدخول في مفاوضات، ولم نرفض من قبل إجراء محادثات السلام".

بوتين تناول أيضًا التوغل الأوكراني الأخير في منطقة كورسك الروسية، مؤكدًا أن الجيش الروسي تمكن من صده بشكل تدريجي. وأوضح أن القوات الأوكرانية فشلت في إبطاء التقدم الروسي المستمر في إقليم دونباس على الرغم من محاولاتها.

وأشاد بوتين بجهود الجيش الروسي قائلاً: "قواتنا المسلحة تواصل صد الهجمات والتوغل الأوكراني تدريجيًا من منطقة كورسك، وتحقيق تقدم ملحوظ في العمليات العسكرية الجارية في دونباس".

في السياق ذاته، جدد بوتين التأكيد على أن روسيا ستستمر في حماية مصالحها والدفاع عن أراضيها، في ظل تصاعد حدة التوترات العسكرية على الحدود مع أوكرانيا.

بابا الفاتيكان يوقع نداء مشترك مع إمام جاكرتا لمواجهة "استغلال الدين في الصراعات"

وقّع البابا فرنسيس وإمام جاكرتا الأكبر ، اليوم الخميس، نداءً مشتركًا للتصدي لاستخدام الدين في تأجيج الصراعات ولمواجهة التغير المناخي، خلال زيارة البابا إلى إندونيسيا.

النداء المشترك، الذي حمل عنوان "إعلان الاستقلال"، أعرب فيه الجانبان عن قلقهما من "التجريد من الإنسانية" الناتج عن "تعميم العنف والصراعات"، مع دعوة إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن زيارة البابا التي تستغرق ثلاثة أيام إلى إندونيسيا، التي تعتبر أكبر دولة إسلامية في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 242 مليون نسمة، بينهم نحو ثمانية ملايين كاثوليكي.

إمام مسجد جاكرتا، نصر الدين عمر، أوضح أن النداء يركّز على قضيتين رئيسيتين: "وحدة الإنسانية" و"حماية البيئة"، واصفًا إياهما بأنهما من أهم القضايا العالمية في الوقت الحالي.

في لقاء حضره ممثلون عن الطوائف الست المعترف بها في إندونيسيا، قال البابا فرنسيس: "يجب علينا البحث عما يوحدنا في عمق الإنسانية، بعيدا عن اختلافاتنا. كلنا إخوة وحجاج في هذه الحياة". وأضاف أن العالم يواجه "أزمات خطيرة تهدد مستقبل البشرية، بما في ذلك الحروب والصراعات التي تغذيها استغلال الدين، والأزمة البيئية التي باتت تحديًا للنمو والتعايش بين الشعوب".