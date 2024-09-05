إيران: تسليح الغرب لأوكرانيا يطيل أمد الحرب

ياسر رشاد - القاهرة - رفض الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لطهران بشأن دورها في الأزمة الأوكرانية، واصفًا إياها بأنها مضللة ولا أساس لها من الصحة.

في رسالة وجهها إيرواني إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قال: "لا يمكن للولايات المتحدة وحلفائها إخفاء الحقيقة الثابتة وهي أن إرسال الأسلحة الغربية والمتطورة، خصوصًا من قبل الولايات المتحدة، ساهم في إطالة أمد الحرب في أوكرانيا وأضر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية."

وأشار إيرواني إلى أن ممثلي فرنسا وبريطانيا قد قدموا ادعاءات كاذبة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، في حين أن ممثل الولايات المتحدة اتهم إيران بدعم الإرهاب. وأكد إيرواني أن هذه الاتهامات المضللة لا أساس لها من الصحة ومرفوضة بشدة.

وأوضح إيرواني أن إيران تعتبر هذه الاتهامات انعكاسًا للخطط السياسية القصيرة النظر للدول الثلاث الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، التي تهدف إلى تحقيق مصالحها السياسية الخاصة. وأشار إلى أن هذه الخطط تتجلى بوضوح في تاريخ تلك الدول في مجلس الأمن.

وأكد إيرواني أن أي ادعاء بأن إيران متورطة في بيع أو تصدير أو نقل الأسلحة إلى روسيا هو غير صحيح ومرفوض بشكل قاطع. وأكدت إيران مرة أخرى التزامها الصارم بالقانون الإنساني الدولي.

كما قال إيرواني إن "الولايات المتحدة، وليس إيران، هي في الواقع الراعي والمروج الرئيسي للإرهاب في المنطقة والعالم، وهي تدعم الكيان الإسرائيلي، الذي يعتبره إيران أخطر نظام إرهابي في العالم."

شهداء الأقصى في طولكرم: اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس

أعلنت "كتائب شهداء الأقصى" في طولكرم ،اليوم ، عن اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي توغلت في شارع نابلس داخل مخيم نور شمس.

وقالت الكتائب في بيان لها: "نخوض اشتباكات ضارية بالرشاشات والعبوات المتفجرة مع قوات العدو التي تحاول التوغل في المخيم." وأكدت الكتائب أن مقاوميها تمكنوا من استهداف آليات الاحتلال خلال الاشتباكات التي استمرت لساعات.

وأضافت الكتائب أن الاشتباكات تأتي في إطار التصدي لاقتحامات الاحتلال المتكررة في الضفة الغربية، وخصوصاً في مخيمات اللاجئين التي تعتبرها قوات الاحتلال مراكز للمقاومة.

وتشهد مناطق مختلفة في الضفة الغربية تصاعدًا في حدة التوتر والمواجهات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، وسط استمرار حملة الاعتقالات والاقتحامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في المدن والقرى الفلسطينية.