شكرا لقرائتكم خبر عن وسط توتر وقلق.. "الطاقة الذرية" تبحث تأمين محطتي زابوريجيا وكورسك والان نبدء بالتفاصيل

الوضع متوتر

الدمام - شريف احمد - بحث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، تأمين محطتي زابوريجيا وكورسك النوويتين مع المسؤولين الروس.وقال جروسي، إن الوكالة تبذل كل ما في وسعها لضمان الأمان النووي للمحطات المهددة، في ظل النزاع الدائر في المنطقة.وأجرى جروسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، محادثات في كييف وزار محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها القوات الروسية.وقبيل ذلك، تفقد جروسي أيضا محطة كورسك للطاقة النووية، التي تتعرض للخطر في أعقاب توغل القوات الأوكرانية في الأراضي الروسية.وقال جروسي لممثلي وسائل الإعلام في كالينينجراد :"لا يزال الوضع متوترًا للغاية، وصعبًا للغاية".

وقال ليخاتشيف إنه في حالة حدوث تصعيد، يمكن نشر خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسيطرة على الوضع في محطة كورسك للطاقة النووية، كما كانوا في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأضاف، إن المحادثات حول هذا الأمر ستستمر، قائلًا: "من المهم فهم الجانب التقني - حتى هجوم المسيرات يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها".

اتهامات متبادلة

وفي الوقت الحالي، ورغم ذلك، فإن محطة الطاقة النووية تعمل بشكل طبيعي.واتهمت روسيا القوات الأوكرانية مرارا بمهاجمة محطة الطاقة النووية منذ دخولها منطقة كورسك في 6 أغسطس.ويعد الوضع حول محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا أكثر صعوبة وتتبادل القوات الأوكرانية والروسية الاتهامات بشكل متكرر بشأن قصف المنشآت، وكان هناك حريق مؤخرًا في أحد أبراج التبريد هناك.