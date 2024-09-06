الخارجية التركية: ندين مقتل ناشطة أمريكية على يد الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية التركية، اليوم، بشدة مقتل ناشطة أمريكية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، مؤكدة أن هذه الجريمة تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

وجاء في بيان للوزارة أن "الحكومة الإسرائيلية تحاول ترويع كل من يقدم الدعم للفلسطينيين، سواء كانوا نشطاء دوليين أو مواطنين محليين، وذلك عبر استخدامها المفرط للقوة ضدهم".

وتوفيت المواطنة الأمريكية اليوم الجمعة، متأثرة بجراحها بعد أن أطلق جنود إسرائيليون النار على رأسها أثناء مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني في بلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس. وقال فؤاد نافعة، مدير مستشفى رفيديا، لرويترز: "وصلت المتضامنة الأمريكية إلى المستشفى في حالة حرجة جدًا مصابة بالرأس. حاولنا إجراء عملية إنعاش لها، ولكن مع كل أسف تم الإعلان عن وفاتها".

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن الواقعة حدثت أثناء مسيرة احتجاجية منتظمة ينظمها ناشطون محليون ودوليون ضد الاستيطان، وأن البلدة شهدت هجمات متكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وقد أثارت الهجمات العنيفة التي ينفذها مستوطنون إسرائيليون متطرفون على القرى الفلسطينية في الضفة الغربية غضبًا متزايدًا بين حلفاء إسرائيل الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على عدد من الأفراد المتورطين في هذه الأعمال.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع قليلة من هجوم نحو 100 مستوطن على قرية جيت في شمال الضفة الغربية، مما أثار إدانة واسعة النطاق، وتعهدا من الحكومة الإسرائيلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يثبت تورطه في العنف.

الخارجية الفلسطينية: ندين جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق متضامنة أمريكية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة ما وصفته بجريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق متضامنة أمريكية في بلدة بيتا جنوب نابلس ، وجاء في بيان للوزارة اليوم أن "هذه الجريمة الوحشية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتضاف إلى سلسلة الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والمتضامنين الدوليين".

وأوضحت الخارجية أن المتضامنة الأمريكية كانت تشارك في مسيرة سلمية ضد التوسع الاستيطاني عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليها، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في الرأس، أدت إلى وفاتها لاحقًا في مستشفى رفيديا.

وأضاف البيان أن هذه الحادثة تبرز مجددًا خطورة التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ونشطاء السلام، مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

كما جددت الخارجية دعوتها لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، وأكدت على ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية في فضح انتهاكات الاحتلال على الساحة الدولية.