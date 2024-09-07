تفاهم عراقي أميركي حول انسحاب قوات التحالف

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلنت عدة مصادر أن واشنطن وبغداد توصلتا إلى تفاهم حول خطة لانسحاب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من العراق.

وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن خروج مئات من قوات التحالف بحلول سبتمبر من عام 2025 والبقية بحلول نهاية العام التالي.

وتم الاتفاق بشكل كبير على الخطة وتنتظر موافقة نهائية من البلدين وتحديد موعد للإعلان عنها.

وقال مسؤول أميركي كبير «توصلنا إلى اتفاق، وحالياً يتعلق الأمر فقط بموعد الإعلان عنه».

ويسعى البلدان أيضاً إلى إقامة علاقة استشارية جديدة قد تسمح ببقاء بعض القوات الأميركية في العراق بعد الانسحاب.

وقالت المصادر إن الإعلان الرسمي كان مقرراً في البداية أن يصدر قبل أسابيع لكنه تأجل بسبب التصعيد الإقليمي ولتسوية بعض التفاصيل المتبقية.

وتشمل المصادر 5 مسؤولين أميركيين ومسؤولين من دولتين أخريين في التحالف وثلاثة مسؤولين عراقيين، وطلبوا جميعاً عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخول لهم الحديث عن الأمر علناً.

وذكرت عدة مصادر أن الإعلان عن الاتفاق قد يحدث خلال الشهر الجاري.

وقال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية إن المحادثات الفنية مع واشنطن حول الانسحاب انتهت.

وأضاف «نحن على وشك نقل العلاقة بين العراق وأعضاء التحالف الدولي إلى مستوى جديد يركز على العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية».

ويأتي الاتفاق بعد محادثات استمرت أكثر من 6 أشهر بين بغداد وواشنطن بدأها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في يناير.

أمنياً، أعلنت السلطات العراقية، أمس، القضاء على مفرزة لتنظيم «داعش» في محافظة ديالى.

وقالت قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، في بيان: «نفذت القوات الجوية بواسطة طائرات F- 16 ضربة جوية ناجحة في جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى استهدفت وكراً للإرهابيين».

وتابعت أن «الضربة قتلت مفرزة إرهابية مكونة من 3 عناصر، دمرت كل الأسلحة والمعدات التي بداخل الوكر».

وأضافت أن «هذه الضربة تعد استمراراً للعمل الأمني الذي تقوم به قواتنا المسلحة في ملاحقة من تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية».

ومضت قائلة إن «العملية تمت من خلال الجهد الاستخباري والفني المميز بتخطيط ومتابعة وإشراف من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة».