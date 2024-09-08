شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تواصل مهاجمة جارتها الجنوبية بالقمامة لليوم الخامس والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أرسلت كوريا الشمالية المزيد من بالونات القمامة نحو كوريا الجنوبية اليوم الأحد، وفقا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي، وهو ما يمثل اليوم الخامس على التوالي من هذه الإطلاقات.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن كوريا الشمالية استأنفت حملتها بالبالونات في حوالي الساعة 9 صباحا، بعد ساعات فقط من إطلاق حوالي 200 بالون في وقت متأخر من يوم السبت.وأضافت هيئة الأركان أنه "مع الأخذ في الاعتبار سلامة شعبنا كأولوية قصوى، فإن الجيش سيرد بحزم وهدوء وفقا للإجراءات المتبعة".وردا على إطلاق البالونات، قامت القوات الكورية الجنوبية ببث دعاية مناهضة للشمال يوميا عبر مكبرات الصوت على الحدود منذ 21 يوليو الماضي، وامتنعت عن إسقاط البالونات بشكل مباشر، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.وسقطت نحو 50 حزمة قمامة في العاصمة ومقاطعة جيونجي نتيجة للإطلاق يوم السبت، لكن لم يتم العثور على مواد خطرة، حسبما قالت هيئة الأركان المشتركة.وكانت الحزم تحتوي في الغالب على قصاصات ورقية وقطع بلاستيك وزجاجات بلاستيكية.وأطلقت كوريا الشمالية منذ أواخر مايو آلاف البالونات المحملة بالقمامة ردا على منشورات مناهضة لبيونج يانج أرسلها منشقون كوريون شماليون وناشطون في كوريا الجنوبية عبر الحدود.