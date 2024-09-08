تركيا تُدين تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي ضد أردوغان

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت الحكومة التركية منشورًا لوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، استهدف فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأنقرة، الذي وصفته بأنه "كذب وافتراء"، وفقًا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وأشارت السلطات التركية، في بيان رسمي، إلى أن "كاتس، لا يتمتع بأي مصداقية حقيقية، حتى داخل حكومة نتنياهو، التي اشتهرت بجرائمها ضد الإنسانية، والتي تركت وصمة عار في التاريخ"، وفقًا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأكدت تركيا التزامها "بقول الحقيقة، والدفاع عن القضية المشروعة للشعب الفلسطيني، على الرغم من مثل هذه الهجمات التي لا أساس لها"، وأكدت أنها ستواصل التمسك بدعمها لحقوق الفلسطينيين والعدالة، بحسب البيان.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كتب عبر منصة "إكس"، أمس السبت: "اليوم دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الدول الإسلامية إلى تشكيل تحالف ضد إسرائيل، التي تريد احتلال تركيا ودول المنطقة، طبعًا هذا الاتهام كذب وهو مجرد تصريح يهدف إلى تأجيج الوضع".

وتابع كاتس، "إسرائيل تدافع عن حدودها ومواطنيها، ليس فقط ضد قتلة "حماس" والمغتصبين، وإنما أيضًا ضد محور الشر الشيعي بقيادة ايران".

وأضاف زاعمًا أن "أردوغان وجماعة "الإخوان المسلمين" يعملون مع إيران، منذ سنوات، لزعزعة استقرار الحكومات المعتدلة في الشرق الأوسط".