الأردن تفتح تحقيقًا في حادث إطلاق النار عند معبر الكرامة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الداخلية الأردنية اليوم الأحد، أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، بين الضفة الغربية والأردن، وفقًا لما أوردته “ روسيا اليوم”.



يأتي ذلك، عقب مقتل 3 إسرائيليين بإطلاق نار عند معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن عملية إطلاق النار نفذت من المسافة صفر، وأسفرت عن مقتل المنفذ وهو سائق شاحنة يحمل الجنسية الأردنية، و3 إسرائيليين.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تمشيط للمكان، وقد أغلق معبر الكرامة في كلا الاتجاهين.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بناء على التقرير الأولي، قبل فترة قصيرة، وصل إرهابي عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي في دائرة البقاع والعيمكيم، وترجل من الشاحنة وأطلق النار على القوات التي تحرس المعبر.

وتمكنت قوات الأمن من القضاء على الإرهابي، وتم تحديد مقتل عدد من المدنيين الإسرائيليين الذين أصيبوا نتيجة الهجوم.

وهرعت قوات من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مكان الحادث، وتعمل الآن على استبعاد الشكوك حول حمولة الشاحنة".