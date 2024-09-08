عواصف وأمطار تضرب إيطاليا.. تحذير من الطقس السيء في 9 مناطق

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد إيطاليا عودة الاضطرابات الجوية مع تحذيرات من سوء الطقس في تسع مناطق يوم الأحد.

أصدر قسم الحماية المدنية، بالتنسيق مع المناطق المتضررة، تحذيراً من الأحوال الجوية السيئة.

**المناطق المتأثرة**

شهدت ليغوريا عواصف رعدية مساء السبت، يليها في الساعات الأولى من صباح الأحد مناطق بييمونتي، إيميليا-رومانيا وتوسكانا، ثم تصل إلى لومبارديا وفينيتو، وبعد الظهر إلى فريولي فينيتسيا جوليا، ماركي، أومبريا، ولاتسيو.

ومن المحتمل حدوث تساقط للبرد وهبوب رياح قوية في بعض المناطق. وبناءً على التوقعات الجوية، تم إعلان حالة الطوارئ البرتقالية (تحذير متوسط) في أجزاء كبيرة من توسكانا، إيميليا-رومانيا، ليغوريا، فينيتو، ولومبارديا، وكذلك في فريولي فينيتسيا جوليا بالكامل. كما تم إصدار تحذير أصفر (تحذير منخفض) في باقي مناطق توسكانا، ليغوريا، إيميليا-رومانيا، لومبارديا، فينيتو، وأجزاء من أومبريا، سردينيا، ماركي، وبييمونتي.

**ميلانو في حالة تأهب**

تتوقع ميلانو أيضاً استمرار سوء الأحوال الجوية بعد العواصف الشديدة يوم الخميس التي تسببت في فيضان نهر سيفيزو وأحدثت اضطرابات في المدينة.

أصدرت منطقة لومبارديا تحذيراً من المستوى الأصفر (تحذير عادي) للعواصف بدءاً من الساعة 6 صباح الأحد. وبدأ مركز العمليات المدنية بمراقبة مستويات مياه نهري سيفيزو ولمبرو لتنسيق التدخلات المحتملة في المدينة.

وينصح المواطنون بتجنب المناطق المعرضة لخطر الفيضانات، خاصة بالقرب من الأنهار والمعابر السفلية.