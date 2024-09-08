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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل فانواتو بالمحيط الهادئ

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واس- بورت فيلا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، قبالة سواحل جزيرة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 192 كلم من مدينة سولا الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 55.3 كلم.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال إندونيسيا

وضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجة حسب مقياس ريختر للزلازل ضاحية تيجال بولود بمدينة سوكابومى بإقليم جاوة الغربية الإندونيسى أمس السبت، ما أسفر عن إلحاق أضرار بمنزل واحد على الأقل .
وذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية أن الزلزال أعقبته هزة إرتدادية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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