شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل فانواتو بالمحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم، قبالة سواحل جزيرة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 192 كلم من مدينة سولا الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 55.3 كلم.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال. زلزال إندونيسيا وضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجة حسب مقياس ريختر للزلازل ضاحية تيجال بولود بمدينة سوكابومى بإقليم جاوة الغربية الإندونيسى أمس السبت، ما أسفر عن إلحاق أضرار بمنزل واحد على الأقل .

وذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية أن الزلزال أعقبته هزة إرتدادية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر.