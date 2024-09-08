هيئة الانتخابات الأردنية: القوانين خلقت بيئة مناسبة لزيادة تمثيل المرأة بالحياة النيابية

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية المهندس موسى المعايطة، إن القوانين المنظمة للحياة السياسية خلقت بيئة سياسية مناسبة لتطور المرأة وزادت من تمثيلها داخل مجلس النواب.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية، اليوم الأحد، مع بعثة المراقبة على الانتخابات النيابية 2024، التابعة للمنظمة العربية للمرأة برئاسة اللواء رفعت قمصان وتضم ممثلين لدول (مصر، وليبيا، وتونس، والعراق ولبنان).

وأضاف المعايطة أن الأردن اعتمد النهج التدريجي في تطبيق منظومة التحديث السياسي، حتى يكون دائمًا التحول الديمقراطي متوافق عليه وآمن، مشيرا إلى أن الهيئة عملت على إنشاء وحدة لتمكين المرأة.

وأوضح أن الوحدة التي أنشأتها الهيئة تعمل على دعم المرأة وفتح المجال أمامها لتطوير نفسها والانخراط في العمل العام والوصول لمراكز صنع القرار، وذلك من خلال تنفيذ خطة عمل مشتركة مع اللجنة الوطنية لشئون المرأة، مستعرضًا آخر استعدادات الهيئة للانتخابات النيابية والتي ستجرى يوم /الثلاثاء/ المقبل، وإجراءات النزاهة التي تتبعها الهيئة.

وأكد حرص الهيئة على مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وممارستهم لحقوقهم في الترشح والانتخاب، وتسهيل إمكانية الوصول إلى مراكز الاقتراع، وإعطاء الأولوية في الاقتراع للناخبين من ذوي الإعاقة والنساء الحوامل، وغير القادرين على ممارسة حقهم الانتخابي بأنفسهم.

ومن جانبه، اطلع الخليج 365 على آلية الاقتراع والفرز، وأنه سيكون هناك ولأول مرة منصة خاصة تعرض عليها نتائج عمليات الفرز للقوائم المحلية والمرشحين داخل هذه القوائم وللقائمة العامة والأحزاب، ويستطيع المواطن أن يتابعها مباشرة، ويطلع على النتائج أولًا بأول، كما اطلع الخليج 365 على آلية التعامل مع المخالفات والجرائم الانتخابية، ومنها العنف الانتخابي ضد المرأة.

وبدوره، ثمن رئيس بعثة المراقبة على الانتخابات النيابية اللواء رفعت قمصان، الانفتاح والشفافية التي تتعامل بها الهيئة مع الوفود المشاركة في المراقبة على الانتخابات، ونشر كافة التعليمات والبيانات على موقعها الإلكتروني المحدث باستمرار والمصمم بشكل يسهل استخدامه.