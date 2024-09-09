ألمانيا تعلن إجراءات جديدة على حدودها البرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، فرض ضوابط مؤقتة على جميع الحدود البرية للبلاد في إجراء وصفته بأنه محاولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وحماية السكان من تهديدات منها التطرف.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها ستبدأ في تنفيذ الضوابط في 16 سبتمبر الجاري على أن تستمر في البداية لمدة ستة أشهر.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر "نعمل على تعزيز الأمن الداخلي ونواصل تنفيذ خطتنا القوية لمواجهة الهجرة غير الشرعية".

وشددت ألمانيا موقفها إزاء الهجرة في السنوات الماضية إذ تسعى الحكومة جاهدة لاستعادة زمام المبادرة بعد تزايد التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بسبب هذه القضية.

تشترك ألمانيا في حدودها البرية، التي يتجاوز طولها 3700 كيلومتر، مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا والنمسا وجمهورية التشيك وبولندا.

وقال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر لصحيفة "بيلد"، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تستقبل أي مهاجرين ترفض ألمانيا إدخالهم.

وأعلنت ألمانيا، العام الماضي، ضوابط أكثر صرامة على حدودها البرية مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا بعد الزيادة الحادة في عدد طلبات اللجوء المقدمة لأول مرة.