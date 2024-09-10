بينهم فتاة وطفل.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 مواطنًا من الضفة

ياسر رشاد - القاهرة - في ضوء جرائم الاحتلال المتواصلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء 14 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم والدة شهيد، وفتاة، بالإضافة إلى طفل ومعتقلون سابقون، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بان عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وجنين، ونابلس، ورام الله، رافقها عمليات تنكيل واعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.