أبو الغيط :17 ألف طفل فلسطيني و 11 ألف امرأه استشهدوا جراء الحرب الإسرائيلية في ظل عجز المجتمع الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - قال السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إن التصريحات الرسمية بشأن التطهير والإبادة ليست من اختراعنا وهي مسجلة ولن تُنسى أو تُمحى من الذاكرة أما نوايا التهجير القسري فمؤكدة، والعمل على تحقيقه متواصل بل هو يشمل غزة والضفة معاً.



وأضاف خلال كلمته اليوم الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدورة العادية (162) انه إذا كان الاحتلال يُمارس الإجرام من أجل الانتقام فهو مُدان بالقتل ومُجرد من الإنسانية ولكن الهدف يتعدى الانتقام، والغاية أبعد من مجرد الإخضاع والترويع لدى الاحتلال وهمٌ بأنه باقٍ أبد الدهروأنه سيلتهم الأرض مجردة من سكانها لذلك فإن أجندته الحقيقية تتخفى خلف حجة الأمن التي يخاطب بها العالم هي أجندة قوامها تصفية القضية وضم الأراضي وتحقيق التطهير العرقي.



وأكد أبو الغيط إن القوة الكبرى في عالم اليوم إما لا ترغب في ممارسة الضغط على الاحتلال، وإما أنها لا تستطيع إيقاف هذه البلطجة والوحشيه لقد مرت شهور قبل أن تنطق دول بعينها بكلمة وقف إطلاق النار.

وعندما أدركوا فداحة الجريمة وطالبوا بوقف الحرب، كان الوقت قد تأخر وصار المعتدي واثقاً من أن أحداً لن يراجعه، وأنه فوق القانون وفوق المساءلة وفوق العدالة الدولية، سواء محكمة العدل أو المحكمة الجنائية وفوق الأمم المتحدة وقراراتها بل وفوق مجلس الأمن وما يصدر عنه من قرارات تدعو بوضوح لوقف إطلاق النار.