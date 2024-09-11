وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا ورئيس ليتوانيا ورئيسة وزراء لاتفيا يصلون كييف

ياسر رشاد - القاهرة - وصل وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطاني ديفيد لامي والرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا ورئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأوكرانية (كييف).

ومن المقرر أن يعقد بلينكن ولامي سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسئولين الحكوميين في كييف، بالإضافة إلى لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

تأتي الزيارة في وقت تحث فيه كييف حلفاءها على السماح لها باستخدام الأسلحة الغربية لضرب عمق الأراضي الروسية .

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الرئيس الليتواني قوله "لقد وصلت للتو إلى كييف، إنه لمن دواعي سروري العودة ومقابلة فولوديمير زيلينسكي تضامنا مع أوكرانيا، إن الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا أمر بالغ الأهمية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها".

وأصدرت رئيسة وزراء لاتفيا مقطع فيديو عند وصولها إلى محطة سكة حديد كييف، قائلة "إنه الصباح في كييف، ستكون لاتفيا مع الشعب الأوكراني حتى يفوز ودائمًا".