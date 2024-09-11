ترامب: المناظرة ضد هاريس الأفضل على الاطلاق

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية أن المناظرة التي خاضها ضد منافسته الديمقراطية كامالا هاريس كانت الأفضل على الاطلاق .

واتهم ترامب - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاربعاء - مذيعي الشبكة التليفزيونية والذين أداروا الحوار بالوقوف ضده .

وقال ترامب إن المناظرة كانت بمثابة مواجهة من 3 أفراد ضده ؛ في إشارة الى هاريس ومديري المناظرة .

وجرت أمس الثلاثاء المناظرة الرئاسية الأولى بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب في فيلادلفيا، نظمتها شبكة ABC التلفزيونية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل .