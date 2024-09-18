محدث: الأردن يتسلّم جثمان منفذ عملية معبر الكرامة

القاهرة - كتب محمد نسيم - تسلمت السلطات الأردنية، صباح اليوم الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024، جثمان المواطن الأردني ماهر الجازي، ليتم دفنه في المملكة بعد تسليمه لذويه.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة في تصريح لـ"بترا"، إن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين (معبر اللنبي - الكرامة)، الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الجاري.

المصدر : وكالة وفا