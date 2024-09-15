الجيش الروسي يستهدف قطارا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي استهدف قطارًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، يحتوي على أسلحة أجنبية، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت الدفاع الروسية، "الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دمرت قطارا محملا بأسلحة أجنبية ومخزنًا للأسلحة الصاروخية والمدفعية، كما ألحق أضرارًا بمناطق تخزين الطائرات المسيرة والقوارب المسيرة وورشة إنتاج مكونات الصواريخ العملياتية التكتيكية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 148 منطقة.

وتابع البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر فائدة وحسّنت الوضع التكتيكي، وتصدت لـ3 هجمات مضادة شنتها مجموعات عسكرية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 570 عسكريًا، و7 مركبات ومدافع ميدانية ومحطة رادار مضادة للمدافع من طراز"AN/TPQ-50" أمريكية الصنع، كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، وتصدت لعشر هجمات مضادة للمجموعات الهجومية الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 545 عسكريًا، و3 شاحنات صغيرة".