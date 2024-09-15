رئيس بعثة الجامعة العربية: مشروع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين يستند إلى محكمة العدل الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - قال ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن مشروع القرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية يستند إلى قرار محكمة العدل الدولية، موضحا أن هناك زخما قويا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية خلال لقائه مع برنامج عن قرب على قناة القاهرة الإخبارية ": الحصول على عضوية بالأمم المتحدة يتطلب قدرا كبيرا من المشاورات والمفاوضات، وأن المجموعة العربية اجتمعت الأسبوع الماضي وقررت ضرورة استثمار الرأي الاستشاري التي صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليه لكي يشن تحرك جديد على الأمم المتحدة من خلال عقد دورة إستثنائية خاصة للدورة العاشرة المستأنثة للجمعية العامة حول فلسطين".

ولفت إلى أن مشروع القرار الذي تم تقديمه والتي يتم التفاوض عليه في الفترة الحالية بيهدف إلي عدد من الأهداف من بينهم إلزام إسرائيل بتنفيذ الرأي الاستشاري ماورد من محكمة العدل الدولية، وهي وقف الاستيطان الشرعي وتنفيذ كل التزاماتها الدولية وسحب قواتها العسكرية، ووضع حد للسياسات والممارسات غير الشرعية والاستيطان، وإعادة كل السكان والمهاجرين إلي أماكنهم.