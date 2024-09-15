شكرا لقرائتكم خبر عن حالة طوارئ.. مدن صينية ترفع مستوى التحذير من إعصار "بيبينكا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل المدن الواقعة شرقي الصين حاليا على رفع مستوى التحذير من إعصار "بيبينكا"، قبيل وصوله المتوقع خلال الليل.

وأفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الأحد بأنه من المتوقع أن يضرب إعصار "بيبينكا" المناطق الواقعة على طول شنغهاي بودونج ومدينة تشوشان في إقليم تشجيانج، قبل فجر يوم غد الاثنين.

وكانت شنغهاي بدأت استجابة طارئة عالية المستوى للإعصار في الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي، ويشمل ذلك تعليق بعض خدمات السكك الحديدية وإغلاق بعض الطرق السريعة، بحسب ما أوردته خدمات الأرصاد الجوية في شنغهاي. إلغاء الرحلات الجوية وأصدرت مدينة نينجبو في شرق الصين ثاني أعلى تحذير من الإعصار عند الساعة العاشرة صباحا، بحسب ما نقلته صحيفة "كايليان" اليوم الأحد عن معلومات صادرة عن هيئة مكافحة الكوارث المحلية.

وعلى صعيد متصل، أوقفت مدينة "ديزني لاند" في شنغهاي عملياتها بدءا من الساعة الخامسة من مساء أمس السبت، وتعتزم استئنافها بعد غد الثلاثاء، بحسب بيان نشر على موقعها الإلكتروني.

وجرى إلغاء بعض الرحلات الجوية من وإلى عدد من المدن، ومن بينها شنغهاي ونينجبو.