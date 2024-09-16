ترامب يشكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي للحفاظ على سلامته

ياسر رشاد - القاهرة -

أعرب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب اليوم الاثنين عن امتنانه لجهاز الخدمة السرية الأمريكي وقائد الشرطة ريك برادشو وجميع أجهزة إنفاذ القانون للحفاظ على سلامته عقب حادث إطلاق النار الذي تعرض له بولاية فلوريدا أمس الأحد، وقال "أنا فخور جدا بكوني أمريكيا".

وكتب ترامب اليوم منشورا على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أشاد خلاله بعمل جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون عقب الحادث الذي وقع بالقرب من نادي الجولف الخاص به في ويست بالم بيتش بفلوريدا.

حاكم ولاية فلوريدا: نحقق في محاولة اغتيال ترامب

أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس أن الولاية "ستجري تحقيقاتها الخاصة بشأن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة دونالد ترامب.

وقال ديسانتيس، في منشور على منصة إكس، إن فلوريدا ستحقق في محاولة اغتيال ترامب الثانية التي وقعت في نادي الجولف الخاص به في ويست بالم بيتش الليلة الماضية.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن ديسانتيس قوله "يستحق المواطنون الحقيقة حول القاتل المحتمل وكيف تمكن من الوصول إلى مسافة 500 ياردة من الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الحالي".

ومن جهته، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يحقق فيما "يبدو أنه محاولة اغتيال" لترامب بعد أن قالت حملته إن أعيرة نارية أطلقت في محيطه.

وأشار قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو، إلى أن ترامب كان على بعد 300-500 ياردة من المشتبه به الذي "اشتبك" معه أحد عملاء الخدمة السرية، ثم تم احتجازه.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشاد في وقت سابق بجهود جهاز الخدمة السرية وشركائهم في إنفاذ القانون على يقظتهم وحفاظهم على سلامة ترامب.. وأعربت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، عن قلقها العميق بشأن حادث إطلاق النار على مقربة من ترامب، وأكدت إدانتها للعنف السياسي بشكل واضح.. داعية الجميع إلى العمل على منع تصاعد العنف نتيجة لهذا الحادث.