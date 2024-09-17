أفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه "مرة جديدة، يؤكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي أنّه عازم على اتّخاذ كافّة القرارات والتدابير اللازمة من أجل تسهيل شؤون المضمونين وأصحاب العمل عند أي مستجد يطرأ أو ضمن خطة التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة".
واوضح انه "بسبب العدوان الإسرائيلي المستمرّ على جنوب لبنان ونزوح أهالي القرى الحدوديّة قسرا من بلداتهم وقراهم، أصدر المدير العام سلسلة من القرارات لدفع اشتراكات المؤسسات والفئات الخاصّة وقبض التقديمات لمعالجة أوضاع النازحين، وحيث أن الأوضاع التي يمر بها قضاء بنت جبيل تزداد سوءا ، ومن أجل الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الصندوق، أصدر المدير العام قراراً بتاريخ 17/9/2024 حمل الرقم 536 قضى بموجبه استيفاء الاشتراكات المتوجبة على المؤسسات والفئات الخاصة، التابعين لمكتب بنت جبيل، في مكتب النبطية أو في مكتب تبنين وذلك اعتبارا من 23/9/2024 ولحين استقرار الأوضاع الأمنيّة في جنوب لبنان".
واضاف :"هذه الخطوة تأتي ضمن سياق المسار التصحيحي الذي ينتهجه كركي والتزامه باتّخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها إعادة انتظام العمل في الصندوق والتخفيف عن المضمونين وأصحاب العمل الأعباء المادية وبخاصة أكلاف النقل والإنتقال في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة وزيادات الـتأخير التي تترتب على المؤسسات جراء عدم تسديدهم الإشتراكات في مواعيدها المحدّدة نظاميا".
كانت هذه تفاصيل خبر كركي: تكليف مكتبي النبطية وتبنين بمهام قبض الاشتراكات المتوجبة على المؤسسات والفئات الخاصة التابعة لبنت جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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