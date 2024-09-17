"النشرة": مراقبو الإقتصاد جالوا في النبطية وسطّروا محاضر ضبط بحق أصحاب معامل ومحطات محروقات

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية قاموا بجولات تفتيشية على السوبر ماركات ومحطات المحروقات والمكتبات ومعامل أجبان الألبان في نطاق مدينة النبطية وبلدات زبدين وحاروف وتول وكفررمان وحبوش ودير الزهراني وشوكين وميفدون وكفر دجال وعدشيت وبلدات ديرميماس وبرج الملوك والقليعة قضاء مرجعيون". ولفت المراسل، الى أنه "أثناء الجولات تم تسطير محضر ضبط بحق صاحب محطة محروقات في بلدة حاروف لبيعه المحروقات أعلى من السعر الرسمي كما أنه تم سحب عينتي من منتج اللبنة البلدية والجبنة من معمل في بلدة ميفدون لفحصها في المختبر المعتمد، وقد تم تسطير محضري ضبط بحق أصحاب المعامل في بلدتي تول والكفور".

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