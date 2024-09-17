حصيلة شهداء غزة ترتفع بعد مجزرة البريج منذ بدء العدوان

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الاحتلال الاسرائيلي هجماته الوحشية على قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ والذي أدى إلى سقوط الالاف من الشهداء والمصابين حتى يومنا هذا، إذ يرتكب الاحتلال مجازر وجرائم على كافة الاصعدة، وهو ما يؤدي الي ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين يوما بعد يوم.

وتستعرض "بوابة الخليج 365"، خلال التقرير الاتي ابرز حصيلة شهداء ومصابي غزة حتى اليوم:

ارتفع عدد شهداء غزة إلى 41,252 منذ بدء العداون

أغلبية الشهداء من الاطفال والنساء

ارتفعت الاصابات إلى 95,497 مصاب

لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض

الاحتلال ارتكب ٣مجازر خلال ال ٢٤ ساعة الماضية

راح ضحيتها ٢٦ شهيدا و٨٤ جريحا

لا يزال الضحايا تحت الركام وفي الطرقات

لم تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول لهم

ارتكب الاحتلال مجزرة جديدة بمخيم البريج اليوم

استشهد ٢٠ مواطنا جراء قصف الاحتلال للمنازل بالبريج