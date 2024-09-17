مندوب الصين الأممي يجدد دعوة بلاده لإسرائيل للوفاء بالتزاماتها

ياسر رشاد - القاهرة - جدد قنغ شوانغ نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة دعوته لإسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني من خلال وضع الأرواح والإنسانية في المقدمة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن قنغ شوانغ قوله - في إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، اليوم /الثلاثاء/ - "إنه على الرغم من القرارات الأربعة التي اعتمدها مجلس الأمن، وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، والجهود الضخمة التي تبذلها الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الأخرى، لايزال الوضع الإنساني في قطاع غزة مستمرا، وتتواصل الانتهاكات للقانون الدولي، ولاسيما القانون الإنساني الدولي، دون توقف".

وأضاف: "في الأسبوع الماضي تم احتجاز قافلة أممية تدعم حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة، وكانت قد حصلت على موافقة إسرائيلية، قسرا لمدة ثماني ساعات تقريبا وإطلاق النار عليها، وفي الأسبوع الماضي أيضا، قتل ستة موظفين من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين (أونروا) في قصف جوي"، مؤكدا ان الصين تدين بشدة مثل تلك الهجمات المروعة على الوكالات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني، واصفا الأمر بانه "غير مقبول".

ولفت إلى (الأونروا) مكلفة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم الإغاثة للاجئين الفلسطينيين، وهي عماد قوي للعمليات الإنسانية في غزة، مشددا على أن الوكالة لم تتخل عن قطاع غزة إلى الآن حتى في أشد الأوقات خطورة، وقضي 224 من موظفيها أثناء أداء واجبهم.

ودعا إسرائيل إلى التحقيق بجدية في جميع الهجمات التي طالت العاملين في المجال الإنساني ومحاسبة مرتكبيها، مشيرا إلى أن استمرار حملة التطعيم ضد شلل الأطفال هو دليل قاطع على أن توسيع نطاق العمليات الإنسانية في غزة يمكن أن يتحقق بشكل مثالي عندما تظهر الأطراف الإرادة السياسية.

وزير خارجية لبنان: تهديد إسرائيل بعملية عسكرية ضدنا لا يخدم التهدئة

قال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بوحبيب، إنه بحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الثلاثاء، التصعيد والتهديدات والتسريبات الإسرائيلية الأخيرة حول نية تل أبيب القيام بعملية عسكرية واسعة ضد لبنان.

وأضاف بو حبيب: "توافقنا بأن هذه التصريحات والتهديدات لا تفيد أجواء التهدئة وخفض التصعيد التي نعمل عليها، كما أنها تزيد الأمور تعقيداً لجهة إمكانية عودة المهجرين والنازحين على جانبي الحدود إلى قراهم".

وتابع: "يبقى الطريق الأفضل لتحقيق العودة وإعادة الهدوء والاستقرار إلى الجنوب هي من خلال تطبيق القرار 1701، والمساعي الدبلوماسية التي تقوم بها بعض الدول".

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) على وقف الأعمال العدائية بشكل كامل بين إسرائيل وجماعة "حزب الله"، وانسحاب جميع القوات من منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، وذلك عقب الحرب الإسرائيلية اللبنانية عام 2006.